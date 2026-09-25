Erzincan Belediyesi, itfaiyecileri kutladı, kazasızlık temennisinde bulundu

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye çalışanlarının haftasını kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin olaylara müdahale sırasında gösterdiği gayret ve özverinin takdire değer olduğu belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için gece gündüz görev yapan Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli başta olmak üzere tüm itfaiyecilerin haftası kutlanarak, çalışmalarında kazasızlık temennisinde bulunuldu.