Erzincan Belediyesine ait hububat tarlalarında hasat başladı

Erzincan Belediyesince ekimi yapılan 1.095 dönümlük hububat arazilerinde hasat çalışmalarına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bekir Aksun'un talimatları doğrultusunda belediyeye ait arazilerde ekimi gerçekleştirilen buğday, arpa ve yem bitkilerinin hasadı sürüyor.

Şehir merkezindeki belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra tarımsal üretime yönelik çalışmalarını da sürdüren Erzincan Belediyesi, "Üretken Belediyecilik" anlayışı kapsamında ekim yapılan arazilerde hasat mesaisine başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler, ziraat mühendislerinin gözetim ve kontrolünde buğday ve arpa hasadını planlı şekilde yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bekir Aksun, üretimi destekleyen, kaynakların verimli kullanılmasını esas alan ve kente katma değer sağlayan projeleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.