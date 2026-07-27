Erzincan Belediyesine ait hububat tarlalarında hasat başladı - Son Dakika
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Erzincan Belediyesine ait hububat tarlalarında hasat başladı

Erzincan Belediyesine ait hububat tarlalarında hasat başladı
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Erzincan Belediyesi, 'Üretken Belediyecilik' anlayışıyla 1.095 dönümlük arazide buğday, arpa ve yem bitkilerinin hasadına başladı. Belediye Başkanı Bekir Aksun, üretimi destekleyen projeleri sürdüreceklerini açıkladı.

Erzincan Belediyesince ekimi yapılan 1.095 dönümlük hububat arazilerinde hasat çalışmalarına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bekir Aksun'un talimatları doğrultusunda belediyeye ait arazilerde ekimi gerçekleştirilen buğday, arpa ve yem bitkilerinin hasadı sürüyor.

Şehir merkezindeki belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra tarımsal üretime yönelik çalışmalarını da sürdüren Erzincan Belediyesi, "Üretken Belediyecilik" anlayışı kapsamında ekim yapılan arazilerde hasat mesaisine başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler, ziraat mühendislerinin gözetim ve kontrolünde buğday ve arpa hasadını planlı şekilde yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bekir Aksun, üretimi destekleyen, kaynakların verimli kullanılmasını esas alan ve kente katma değer sağlayan projeleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İHA

Erzincan Belediyesi, Bekir Aksun, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erzincan Belediyesine ait hububat tarlalarında hasat başladı - Son Dakika

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