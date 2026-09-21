Erzincan Çayırlı'da 20 bin dekar ayçiçeğinde hasat başladı, 8 bin ton bekleniyor - Son Dakika
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Erzincan Çayırlı'da 20 bin dekar ayçiçeğinde hasat başladı, 8 bin ton bekleniyor

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Erzincan Çayırlı\'da 20 bin dekar ayçiçeğinde hasat başladı, 8 bin ton bekleniyor
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Erzincan Çayırlı'da yaklaşık 20 bin dekarda ekimi yapılan çerezlik ayçiçeğinde biçerdöverlerle hasada başlandı. Kuraklık tane doldurma döneminde verimi etkilese de üreticiler mahsulün kötü olmadığını söylüyor; bu yıl yaklaşık 8 bin ton rekolte bekleniyor.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yaklaşık 20 bin dekar alanda ekimi yapılan çerezlik ayçiçeğinde hasat sezonu başladı.

İlçede mayıs ayında ekimi gerçekleştirilen ayçiçekleri, olgunlaşmasının ardından biçerdöverlerle tarlalardan hasat ediliyor.

Kuraklığın etkili olduğu Çayırlı'da, özellikle ayçiçeğinin tane doldurma döneminde yeterli yağış alınamaması verimi etkiledi.

Buna rağmen üreticiler, genel olarak mahsulün durumunun kötü olmadığını belirtiyor.

Çiftçilerden biri, tane doldurma döneminde yeterli yağış alınması halinde verimin daha yüksek olabileceğini ifade ederek, "Görüntü itibarıyla baktığımızda çok kötü değiller. Kötü olan yerler de olacaktır ama genel olarak baktığımızda çok kötü değil." dedi.

Son yıllarda ekim alanı genişleyen çerezlik ayçiçeği, ilçenin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alıyor.

Bu yıl yaklaşık 8 bin ton rekolte beklenen ayçiçeğinde hasadın başlamasıyla ilçedeki tarlalarda biçerdöverlerin hareketliliği de arttı.

"Doğanın sarı gelini" olarak nitelendirilen ayçiçeklerinin hasadı, üreticilerin yoğun çalışmalarıyla sürdürülüyor.

Kaynak: İHA
ErzincanÇayırlıEkonomiGüncelÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan Çayırlı'da 20 bin dekar ayçiçeğinde hasat başladı, 8 bin ton bekleniyor - Son Dakika
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