Erzincan Çayırlı'da ayçiçeği hasadında biçerdöverler dane kaybına karşı denetleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan Çayırlı'da ayçiçeği hasadında biçerdöverler dane kaybına karşı denetleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Çayırlı\'da ayçiçeği hasadında biçerdöverler dane kaybına karşı denetleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde ayçiçeği hasadı süren alanlarda Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri biçerdöver denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerle dane kaybının önlenmesi, üreticilerin emeğinin korunması ve hasadın daha verimli geçirilmesi amaçlanıyor.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde devam eden ayçiçeği hasadında, ürün kayıplarının önüne geçmek amacıyla biçerdöver kontrolleri sürdürülüyor.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çayırlı ilçesinde devam eden ayçiçeği hasadı kapsamında biçerdöver denetimlerine devam ediyor. Hasat sürecinde dane kaybının önlenmesi ve ürünün en verimli şekilde toplanması amacıyla sahada çalışan biçerdöverler düzenli olarak kontrol ediliyor.

Üreticilerin emeğinin korunması, hasat sırasında yaşanabilecek ürün kayıplarının en aza indirilmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması hedefiyle gerçekleştirilen denetimlerde, biçerdöverlerin hasat işlemleri takip ediliyor.

Yetkililer tarafından yürütülen kontrollerle hem ürün kaybının azaltılması hem de hasat döneminin daha verimli geçirilmesi amaçlanıyor. Çayırlı ilçesinde ayçiçeği hasadı boyunca denetimlerin devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
ErzincanÇayırlıEkonomiGüncelTarımÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
12 yıldır kırmızı bültenle aranan firari Büyükçekmece’de yakalandı Günahı çok büyük 12 yıldır kırmızı bültenle aranan firari Büyükçekmece'de yakalandı! Günahı çok büyük
Azerbaycan’da büyük ayıp Duş almadan gittiler Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti
Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
16:48
Midyeci Ahmet’in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
Midyeci Ahmet'in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kol kırılır yen içinde kalmaz“ dedi, saatler sonra neşter vuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kol kırılır yen içinde kalmaz" dedi, saatler sonra neşter vuruldu
15:12
Yemen’deki Husiler, 48 saatte Riyad ve Yanbu dahil 4 noktaya saldırdığını öne sürdü
Yemen'deki Husiler, 48 saatte Riyad ve Yanbu dahil 4 noktaya saldırdığını öne sürdü
14:37
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
14:15
Emekli boyacının 15 yıl tavan arasında sakladığı Pokemon kartları 1,56 milyon sterline satıldı
Emekli boyacının 15 yıl tavan arasında sakladığı Pokemon kartları 1,56 milyon sterline satıldı
14:01
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 16:59:49. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan Çayırlı'da ayçiçeği hasadında biçerdöverler dane kaybına karşı denetleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei