Erzincan Çayırlı'da binlerce kırlangıç göç yolunda elektrik tellerine kondu - Son Dakika
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Erzincan Çayırlı'da binlerce kırlangıç göç yolunda elektrik tellerine kondu

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Erzincan Çayırlı\'da binlerce kırlangıç göç yolunda elektrik tellerine kondu
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Sonbahar göçüne çıkan kırlangıçlar, Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde elektrik tellerine konarak mola verdi. Binlerce kuşun tellerde oluşturduğu görüntüyü fotoğraflayan Abdulkadir Şahin, ilk kez bu kadar çok kırlangıcı bir arada gördüğünü söyledi.

Sonbaharın gelmesiyle sıcak bölgelere göç etmeye başlayan kırlangıçlar, Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde mola verdi.

Havaların soğumasıyla sürüler halinde göç yolculuğuna çıkan kırlangıçlar, ilçedeki yüksek gerilim hattı tellerine kondu. Binlerce kuşun aynı anda tellere sıralanması renkli görüntüler oluşturdu.

Kırlangıçların göç öncesi bir süre tellerde dinlendiği anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle görüntülendi.

Manzarayı fotoğraflayan Abdulkadir Şahin, ilk kez bu kadar çok kırlangıcı bir arada gördüğünü belirterek, "Birdenbire çok sayıda kırlangıç elektrik tellerine konmaya başladı. Sanırım kış yaklaşınca göçe başladılar. Burada da mola verdiler." dedi.

Kırlangıçlar, yaşamlarının büyük bölümünü havada geçiren ve uçarken böceklerle beslenen kuş türleri arasında yer alıyor. Ayaklarının zayıf olması nedeniyle yerde fazla hareket edemeyen kırlangıçlar, su ve çamur ihtiyaçlarını karşılamak için kısa süreliğine yere iniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan Çayırlı'da binlerce kırlangıç göç yolunda elektrik tellerine kondu - Son Dakika
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