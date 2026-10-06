Erzincan'da ceviz hasadı başladı, yüksek rakımlı dağ köylerinde sırıkla toplanıyor - Son Dakika
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Erzincan'da ceviz hasadı başladı, yüksek rakımlı dağ köylerinde sırıkla toplanıyor

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Erzincan\'da ceviz hasadı başladı, yüksek rakımlı dağ köylerinde sırıkla toplanıyor
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Ceviz hasadı Erzincan'da başladı; Kemah, Kemaliye, İliç, Üzümlü ve Tercan'a bağlı dağ köylerinde köylüler yüksek ağaçlara tırmanarak ya da sırıkla ceviz topluyor. Yeşil kabuğundan ayrılan cevizler güneşte kurutulduktan sonra çevre il ve ilçelerde satışa sunuluyor.

İnce kabuğu ve doluluk oranıyla yoğun talep gören Erzincan cevizinde hasat başladı.

Toprağı altın olan Erzincan'da, son yıllarda devletin destek ve teşvikleri ile ceviz yetiştiriciliği yaygınlaştı. Kentte sezonun gelmesiyle birlikte yüksek rakımlı dağ köylerinde, dere kenarları ve tarlalarda yetişen cevizlerde hasat başladı.

Kemah, Kemaliye, İliç, Üzümlü, Tercan ilçelerine bağlı dağ köylerinde karga, sincap ve bazı yaban hayvanlarının, beslenirken toprağa bıraktığı tohumlarla kendiliğinden yetişen ya da köylülerce tarlada yetiştirilen cevizler, her yıl ekim aylarında dalından koparılıyor.

Vatandaşlar, yaklaşık 10-15 metre yüksekliğe sahip ceviz ağaçlarına tırmanmak için tahta merdivenler ve ipler kullanıyor. Köylüler, ellerindeki uzun sırıklarla dallara vurarak, toprağa ve yaprakların arasına düşen cevizleri kovalara dolduruyor.

Gruplar halinde ve yardımlaşarak çalışan köylüler, cevizleri yeşil kabuğundan ayırarak evlerin toprak damlarında kuruması içi seriyor. Güneşin karşısında yaklaşık bir hafta bekletilerek nemi alınan cevizler, paketlenerek çevre il ya da ilçelerde, toptan ya da perakende satışa sunuluyor.

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde ceviz ağaçları olan öğretmen Murat Anlar, hasat mevsimi gelen cevizi boş günlerinde köylüyle beraber topladıklarını kaydetti.

Cevizleri sırıkla döktüklerini belirten Anlar, düşen cevizleri toplayarak yaklaşık 10-15 gün güneşte kurutacaklarını ifade etti.

Bu yıl toplanan cevizden memnun kaldıklarını söyleyen Anlar, "Cevizde geçen yıla göre biraz daha verim yüksek. Ağaçlarımız daha iyi tutmuş. Genel olarak ceviz hasadından memnunuz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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