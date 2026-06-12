Erzincan\'da Dolu ve Fırtına Zor Anlar Yaşattı

Mehmet Akdaş:

valla böyle ani hava değişiklikleri artık sık oluyo ya insanlar ne yapsın birdenbire böyle şeyler olunca hazırlıksız yakalıyoruz kendimizi ben de geçen ay bahçede işim vardı aniden başladı böyle durumlar için evde ekstra tedbir almak lazım ama sıradan bi insan ne yapacak hep böyle mi olacak artık