Erzincan'da Dolu ve Fırtına Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika
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Erzincan'da Dolu ve Fırtına Zor Anlar Yaşattı

Erzincan\'da Dolu ve Fırtına Zor Anlar Yaşattı
12.06.2026 08:14
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Otlukbeli'nde etkili olan dolu ve fırtına, vatandaşları kapalı alanlara sığınmaya zorladı.

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesine bağlı köylerde etkili olan dolu ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İlçede güneşli havanın ardından aniden başlayan dolu yağışı yaklaşık 10 dakika sürdü. Kısa süreli ancak yoğun şekilde etkili olan dolunun ardından başlayan sağanak yağmur, zamanla kuvvetlenerek fırtınaya dönüştü.

Kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle vatandaşlar tedbir amacıyla kapalı alanlara sığınırken, bazı kişiler açık alanda hazırlıksız yakalandı.

Küçükotlukbeli köyünde piknik yapan bir arkadaş grubu da ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Grup, doludan korunmak için ağaç altına sığınarak yağışın dinmesini bekledi.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede hava koşullarının kısa sürede değişkenlik gösterebildiğini belirterek vatandaşları ani yağış, dolu ve fırtınalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Erzincan'da Dolu ve Fırtına Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Barış Akyuz Barış Akyuz:
    meteoroloji yetkilileri çok iyi yaptı böyle uyarıları yapıp vatandaşları bilgilendirmek lazım çünkü insan ani durumlardan korunamamış oluyo fırtına dolu bunlar ciddi şeyler insanlar ağaç altına sığınmak zorunda kalıyo bu çok tehlikeli aslında daha iyi uyarı sistemleri olsa önceden haberi olsa insanlar hazır olsa daha güvenli olurdu 0 0 Yanıtla
  • Bireylül İltaş Bireylül İltaş:
    bu tür olaylar turizm sezonunu olumsuz etkiliyor maalesef piknik yapan insanlar güvenli ortamda aktivite yapmak istiyorlar ama böyle ani hava değişimlikleri ziyaretçileri geri çevirebiliyor bölgenin imajı zarar görüyor 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Akdaş Mehmet Akdaş:
    valla böyle ani hava değişiklikleri artık sık oluyo ya insanlar ne yapsın birdenbire böyle şeyler olunca hazırlıksız yakalıyoruz kendimizi ben de geçen ay bahçede işim vardı aniden başladı böyle durumlar için evde ekstra tedbir almak lazım ama sıradan bi insan ne yapacak hep böyle mi olacak artık 0 0 Yanıtla
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