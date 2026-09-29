Erzincan\'da korkarak ağaca çıkan yavru kedi, yaş mamayla ikna edilip indirildi

Erzincan'da korkarak ağaca çıkan yavru kedi, yaş mamayla ikna edilip indirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da korkarak ağaca çıkan ve aşağı inemeyen yavru kedi, vatandaşların getirdiği yaş mamayla ikna edilerek indirildi. Mamayı koklayan yavru kedi, çevredekilerin çabalarıyla aşağı inip karnını doyurdu.
Erzincan'da korkarak ağaca çıkan ve aşağı inemeyen yavru kedi, vatandaşların getirdiği yaş mamayla ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.
Merkezde cadde kenarındaki kaldırımda bulunan ağacın üzerinde miyavlayan yavru kedi, çevreden geçen vatandaşların dikkatini çekti.
Korkarak ağaca çıktığı belirtilen yavru kedinin aşağı inemediğini gören vatandaşlar, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Bir süre aşağı inmeye direnen yavru kedi için yaş mama getirildi. Mamayı koklayan kedi, vatandaşların çabaları sonucu bulunduğu yerden aşağı indi.
Yavru kedinin yaş mamayla karnını doyurması, kurtarma çalışmasına katılan vatandaşları da mutlu etti.
Kaynak: İHA
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