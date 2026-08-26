Erzincan\'da Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan'ın kuzey kesimleri ile çevre illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmesine göre, bölgede havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Erzincan'ın kuzey kesimleri ile Erzurum'un kuzeyi, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji verilerine göre Erzincan kent merkezinde günün en yüksek sıcaklığının 33 derece olması bekleniyor. Çayırlı, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan ve Üzümlü ilçelerinde ise öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.