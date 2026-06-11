Erzincan\'ın 5 bin yıllık tarihi Arkeopark Projesiyle gün yüzüne çıkacak

Erzincan'da hayata geçirilecek Tarihi Erzincan Arkeopark Projesi'nin kazı çalışmaları, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenen törenle başladı.

Beybağı Mahallesi'nde gerçekleştirilen proje kapsamında, Erzincan'ın binlerce yıllık tarihinin ortaya çıkarılması, kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması ve kentin tarih-kültür turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.

Erken dönemlerden başlayarak Urartu, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait izlerin gün yüzüne çıkarılmasının amaçlandığı projeyle, 1939 Erzincan Depremi sonrasında büyük ölçüde yıkılan tarihi dokunun yeniden görünür hale getirilmesi ve alanın açık hava müzesine dönüştürülmesi planlanıyor.

Törende konuşan Yıldırım, projenin Erzincan'ın yer altında kalan tarihini ortaya çıkaracağını belirterek, geçmişe sahip çıkmanın gelecek kuşaklara bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğunu söyledi.

Erzincan'ın yaklaşık 5 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Yıldırım, projenin farklı medeniyetlere ait tarihi mirasın gün yüzüne çıkarılmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

1939 depreminden sonra kentin yeni yerleşim alanına taşındığını hatırlatan Yıldırım, yapılacak arkeolojik kazıların Erzincan'ın tarihsel gelişim sürecinin daha iyi anlaşılmasına imkan vereceğini dile getirdi.

Projenin tamamlanmasıyla cami, türbe, kale ve medrese gibi tarihi yapıların ortaya çıkarılmasının ve ihya edilmesinin hedeflendiğini belirten Yıldırım, alanda yürüyüş yolları, seyir terasları ile sosyal donatı alanlarının da oluşturulacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Yıldırım ve protokol üyeleri, kazı alanında temsili olarak ilk kazmayı vurdu.

Törene Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Akın Levent ile kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ERZİNCAN