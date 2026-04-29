Erzincan\'da tarımsal üretimi artıracak proje yerinde incelendi

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'da tarımsal üretim kapasitesini artırmaya yönelik projeler arasında yer alan Erzincan Toplu Sera Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.
Yıldırım'a programda, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve protokol üyeleri eşlik etti.
Yetkililerden bilgi alan Yıldırım, projenin bölge tarımına ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlamasının beklendiğini belirtti.
Belediye ile İl Özel İdaresi iş birliğiyle hayata geçirilen yatırımın, modern sera üretimini güçlendirerek istihdamı artırması ve üretim kapasitesine katkı sunması hedefleniyor. - ERZİNCAN
