Erzincan'da vatandaş, Boncuk adını verdiği tilkiyi ve sansarı elleriyle besliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da vatandaş, Boncuk adını verdiği tilkiyi ve sansarı elleriyle besliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan\'da vatandaş, Boncuk adını verdiği tilkiyi ve sansarı elleriyle besliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da bir vatandaş, geceleri evinin bahçesine ve balkonuna gelen tilki ile sansarı elleriyle besliyor. Vatandaş, tilkiye Boncuk adını verirken sansarı da besliyor ve yaban hayvanlarını yakından gözlemlemenin farklı bir deneyim olduğunu belirtiyor.

Erzincan'da bir vatandaşın evinin bahçesi ve balkonuna geceleri gelen tilki ile sansarı elleriyle beslemesi, doğayla insan arasındaki sıra dışı yakınlığı gözler önüne seriyor.

Kentte özellikle gecenin ilerleyen saatlerinde ortaya çıkan tilki ve sansar, yiyecek bulmak amacıyla evin bahçesine ve balkonuna kadar geliyor.

Yaban hayvanlarının gelişine alışan vatandaş ise hazırladığı yiyecekleri elleriyle uzatarak hayvanları besliyor.

Vatandaş, kendisine alışan tilkiye "Boncuk" adını verirken, her gelişinde yiyecek vererek besliyor. Zaman zaman aynı bölgeye gelen sansarı da besleyen vatandaş, yaban hayvanlarını yakından gözlemlemenin kendisi için farklı bir deneyim olduğunu belirtiyor.

İnsanlardan genellikle uzak duran tilki ve sansarın yiyecek için evin bahçesine kadar gelmesi ilginç görüntüler oluştururken, vatandaşın hayvanları elleriyle beslemesi dikkati çekiyor.

Kaynak: İHA
HayvanlarErzincanGüncelYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilinci kapanan bebeği motosikletle hastaneye yetiştiren polise Bakan Çiftçi’den teşekkür Bilinci kapanan bebeği motosikletle hastaneye yetiştiren polise Bakan Çiftçi'den teşekkür
Uçakta akılalmaz olay Kadın yolcunun müstehcen hareketi şoke etti Uçakta akılalmaz olay! Kadın yolcunun müstehcen hareketi şoke etti
Müge Anlı canlı yayında estetik yorumlarına tepki gösterdi Müge Anlı canlı yayında estetik yorumlarına tepki gösterdi
Kafes dövüşü ve judoda şampiyonluğu vardı: Bulut Akyüz trafik kazasında öldü Kafes dövüşü ve judoda şampiyonluğu vardı: Bulut Akyüz trafik kazasında öldü
Trump’tan 13 kişiyi öldüren eski binbaşı için karar: Kurşuna dizilecek Trump'tan 13 kişiyi öldüren eski binbaşı için karar: Kurşuna dizilecek
Ferdi Zeyrek’in ölümünde bilirkişi raporunda ihmaller zinciri ortaya çıktı Ferdi Zeyrek’in ölümünde bilirkişi raporunda ihmaller zinciri ortaya çıktı
08:00
Rusya’da veba alarmı ABD vatandaşlarına “Ülkeyi terk edin“ çağrısı
Rusya'da veba alarmı! ABD vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı
07:25
ABD ordusunda 65 yıl sonra bir ilk İnfaz tarihini açıkladılar
ABD ordusunda 65 yıl sonra bir ilk! İnfaz tarihini açıkladılar
07:16
Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem Parasal sınırlar değişti
Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem! Parasal sınırlar değişti
06:56
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
06:28
2026-KPSS lisans sonuçları açıklandı
2026-KPSS lisans sonuçları açıklandı
02:21
Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 08:21:43. #7.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da vatandaş, Boncuk adını verdiği tilkiyi ve sansarı elleriyle besliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei