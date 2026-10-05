Erzincan'da yüksek kesimler karla kaplanırken göçerler dönüş yolunda kara yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da yüksek kesimler karla kaplanırken göçerler dönüş yolunda kara yakalandı

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Erzincan\'da yüksek kesimler karla kaplanırken göçerler dönüş yolunda kara yakalandı
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Erzincan'da sıcaklıkların düşüşü yüksek kesimlerde kar yağışına neden oldu; Esence Dağı ve Kızıldağ'ın zirveleri ile Keşiş Dağı'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Şehir merkezinden de görülen kar, yaylalardan koyun sürüleriyle dönen göçerleri yolda yakaladı.

Erzincan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

Kentte aniden soğuyan havanın ardından Esence Dağı ve Kızıldağ'ın zirveleri karla kaplandı. Keşiş Dağı'nın zirvesi ve yüksek kesimlerinde de etkili olan kar yağışı, bölgede beyaz örtü oluşturdu.

Kar yağışıyla beyaza bürünen zirveler, Erzincan şehir merkezi ve çevre bölgelerden görüldü.

Yaz aylarını yüksek rakımlı yaylalarda geçiren göçerler de koyun sürüleriyle dönüş yolculuğu sırasında kar yağışıyla karşılaştı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel ve aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan'da yüksek kesimler karla kaplanırken göçerler dönüş yolunda kara yakalandı - Son Dakika
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