Erzincan İl Özel İdaresince 2026'da 140 kilometre sathi kaplama ve BSK asfalt yapıldı - Son Dakika
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Erzincan İl Özel İdaresince 2026'da 140 kilometre sathi kaplama ve BSK asfalt yapıldı

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Erzincan İl Özel İdaresince 2026\'da 140 kilometre sathi kaplama ve BSK asfalt yapıldı
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Erzincan İl Özel İdaresinin 2026 yılı çalışmaları kapsamında 140 kilometre sathi kaplama ve BSK asfalt yapıldığı açıklandı. Vali Hamza Aydoğdu başkanlığındaki değerlendirme toplantısında 2 bin kilometre greyderle yol bakımı ve 750 kilometre sulama kanalı temizliği görüşüldü.

Erzincan İl Özel İdaresince 2026 yılında 140 kilometre sathi kaplama ve bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, İl Özel İdaresinin 2026 yılı çalışmalarının ve devam eden projelerinin değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve birim amirlerinin katıldığı toplantıda, yıl içerisinde yürütülen çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

Toplantıda, il genelinde gerçekleştirilen 140 kilometre sathi kaplama ve BSK asfalt çalışmasının yanı sıra 2 bin kilometre greyderle yol bakım çalışması, 750 kilometre sulama kanalı temizliği ile içme suyu ve sulama kanalı yapım çalışmaları ele alındı.

Turizm Master Planı, Ergan Dağı Sıradışı Sporlar Merkezi ve Yeşil Çermik Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, hizmetlerin etkin ve verimli şekilde sürdürülmesi konusu görüşüldü.

Vali Aydoğdu, ilin gelişimi, vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve Erzincan'ın potansiyelinin katma değere dönüştürülmesi amacıyla yürütülen çalışmalardan dolayı İl Genel Meclisi üyelerine, birim amirlerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemine değinen Aydoğdu, vatandaşların talep ve sorunlarının çözümü için gayret gösterdiklerini belirtti.

Aydoğdu, mevzuat kapsamında çözülemeyen konuların vatandaşlara doğru ve anlaşılır şekilde açıklanması gerektiğini vurgulayarak, kurumlar arası uyum ve iş birliği içerisinde devletin imkanlarının etkin ve verimli kullanılması için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan İl Özel İdaresince 2026'da 140 kilometre sathi kaplama ve BSK asfalt yapıldı - Son Dakika
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