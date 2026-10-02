Erzincan İl Özel İdaresince köy yollarında 142 kilometrelik çalışma tamamlandı

Erzincan'da köy yollarının iyileştirilmesi ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 142 kilometrelik yol çalışması tamamlandı.

İl Özel İdaresinin 2026 Yılı Yol Yatırım Programı kapsamında sürdürülen çalışmalarla, köylerin kent merkezi ve ilçelerle ulaşım bağlantılarının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Yıl sonuna kadar tamamlanan yol uzunluğunun 200 kilometrenin üzerine çıkarılması planlanıyor.

Yol yatırımlarıyla köylerde yaşayan vatandaşların sağlık, eğitim ve kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, tarımsal ürünlerin pazara ulaştırılması ve kırsal ekonomik hareketliliğin desteklenmesi amaçlanıyor.