Erzincan Kemah\'ta çeşmede görülen benekli semenderin nesli tehlike altında bulunuyor

Erzincan Kemah'ta çeşmede görülen benekli semenderin nesli tehlike altında bulunuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Kemah'a bağlı Oğuz köyünde, hayvanların su içtiği çeşmede nesli tehlike altında olan benekli semender görüntülendi. Kaydedilen görüntü, bölgenin biyolojik çeşitliliğini gözler önüne sererken doğal yaşam alanlarının korunmasının önemini gündeme getirdi.
Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde, hayvanların su içtiği çeşmede nesli tehlike altında bulunan benekli semender görüntülendi.
Köydeki çeşmede ortaya çıkan benekli semender, bölgenin biyolojik çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Nemli alanlarda ve su kaynaklarının çevresinde yaşamını sürdüren semenderin görüntülenmesi, doğal yaşam alanlarının korunmasının önemini gündeme getirdi.
Oğuz köyünde kaydedilen görüntü, Erzincan'ın sahip olduğu doğal zenginliklere ve yaban hayatı çeşitliliğine dikkati çekti.
Kaynak: İHA
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