Erzincan-Kemah kara yolunda meydana gelen toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarda, Erzincan-Kemah yolu üzerinde toprak kayması meydana geldiği ve yolun ulaşıma kapandığı bildirildi.
İhbar üzerine Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Çukurkuyu Müfreze ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, Karayolları ve trafik ekipleriyle koordineli şekilde çalışma yürüttü.
Yola düşen toprak ve kaya parçalarının temizlenmesinin ardından güzergah kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. - ERZİNCAN
Son Dakika › Çevre › Erzincan-Kemah yolunda heyelan - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?