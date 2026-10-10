Erzincan Kemaliye'de akşam turizmi projesi kapsamında tarihi sokaklar ışıklandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan Kemaliye'de akşam turizmi projesi kapsamında tarihi sokaklar ışıklandırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Kemaliye\'de akşam turizmi projesi kapsamında tarihi sokaklar ışıklandırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, Kemaliye Kaymakamlığı tarafından yürütülen Akşam Turizmi Projesi kapsamında tarihi konaklar ve taş sokaklar sıcak ışıklarla aydınlatıldı. Projeyle ilçenin akşam saatlerinde de ziyaret edilmesi ve turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, tarihi konakları ve taş sokaklarıyla öne çıkan simge mekanların akşam saatlerinde de ziyaret edilebilmesi amacıyla aydınlatma çalışması yapıldı.

Erzincan Valiliği himayelerinde, Kemaliye Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen "Kemaliye'de Akşam Turizmi Projesi" kapsamında ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan mekanlar sıcak ışıklarla aydınlatıldı.

Proje ile Kemaliye'nin tarihi sokaklarının akşam saatlerinde de ziyaretçilere farklı bir atmosfer sunması ve ilçenin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Tarihi konakları, asırlık taş sokakları ve kültürel mirasıyla öne çıkan Kemaliye'nin, yapılan çalışmalarla akşam turizmi açısından da cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerKültür SanatKemaliyeErzincanKültürTurizmÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF seçim kararını verdi: 6 istifa peş peşe TFF seçim kararını verdi: 6 istifa peş peşe
İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
Hitler Mussolini belediye başkanı seçildi İsmini duyan şaşkına döndü Hitler Mussolini belediye başkanı seçildi! İsmini duyan şaşkına döndü
Aşk-ı Memnu’nun Cemile’sine bir de şimdi bakın Son hali şaşırttı Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sine bir de şimdi bakın! Son hali şaşırttı
İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Real Madrid’de Mbappe krizi Real Madrid'de Mbappe krizi
08:15
AK Parti’den sürpriz transfer sinyali Sırada bir büyükşehir var
AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
07:38
Paşinyan’dan şaşırtan hareket Paylaşımındaki şarkıya bakın
Paşinyan'dan şaşırtan hareket! Paylaşımındaki şarkıya bakın
02:20
İzmir’de Çeşme Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı
İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı
00:30
Sosyal medyaya yeni düzenleme 15 yaşından küçük çocuklar giremeyecek
Sosyal medyaya yeni düzenleme! 15 yaşından küçük çocuklar giremeyecek
22:46
7.7 ile sallanan Panama’dan felaket görüntüleri
7.7 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri
21:25
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 08:49:33. #7.12#
SON DAKİKA: Erzincan Kemaliye'de akşam turizmi projesi kapsamında tarihi sokaklar ışıklandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei