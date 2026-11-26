Erzincan Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2027 yılı bütçe toplantısı, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, merkez ilçeye bağlı köylerin ihtiyaçları, öncelikli hizmet alanları ve 2027 yılında hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı.

Köy muhtarlarının da katıldığı toplantıda, muhtarlar kendi köylerine ilişkin talep, sorun ve beklentilerini dile getirdi. Muhtarları tek tek dinleyen Canpolat, gündeme getirilen sorunların çözüme kavuşturulması ve taleplerin karşılanması amacıyla ilgili birim amirlerine gerekli talimatları verdi.

Toplantıda, köylerin yaşam kalitesinin artırılması, altyapı hizmetlerinin güçlendirilmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.