Erzincan Tercan'da kış yaklaşırken soba fiyatları 2 bin liradan başlıyor - Son Dakika
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Erzincan Tercan'da kış yaklaşırken soba fiyatları 2 bin liradan başlıyor

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Erzincan Tercan\'da kış yaklaşırken soba fiyatları 2 bin liradan başlıyor
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde havaların soğumasıyla sobalar 2 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Esnaf Murat Karahan, fiyatların 15 bin liraya kadar çıktığını, kırsalda kuzine tipi sobaların tercih edildiğini ve bacaların düzenli temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte kış aylarında ısınma amacıyla kullanılan sobalar, 2 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla soba satıcılarında hareketlilik yaşanırken kovalı soba, sac şeytan soba, odun sobası, döküm soba ve kuzine gibi farklı modeller vatandaşların beğenisine sunuldu.

İlçe merkezinde doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasıyla soba ihtiyacı azalırken kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlar, kış aylarında ısınmak için soba kullanmayı sürdürüyor.

İlçede 25 yılı aşkın süredir soba satışı yapan esnaf Murat Karahan, özellikle kırsal bölgelerde sobalara talebin arttığını söyledi.

Kuzine tipi sobaların daha fazla tercih edildiğini belirten Karahan, fiyatların model ve özelliklerine göre 2 bin lira ile 15 bin lira arasında değiştiğini ifade etti.

Soba kullanımında baca temizliğinin önemine dikkati çeken Karahan, şunları kaydetti:

"Kış sezonunda kırsal bölgelerdeki vatandaşların soba kullanımı artıyor. Şehir içinde neredeyse her mahallede evler doğal gazlı halde. Soba satışlarımız kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara yönelik. Sobalar kırsal kesimlerde ihtiyaç olarak kullanılıyor. Sobayı kullanırken gece yatarken kesinlikle kömür atmamaları gerekiyor. Sobada en önemli faktör bacadır. Bacaların düzenli aralıklarla temizlenmesi gerekiyor. Baca bakımı önemlidir. Kovalı soba, sac şeytan soba, döküm kuzine, döküm soba ve şömine soba çeşitlerini farklı boyutlarda satıyoruz. En çok kuzine tipi sobalar rağbet görüyor. Kış döneminde satışlardan yine de umutluyuz."

Karahan, kış sezonunda soba satışlarının artmasını beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: İHA
Murat KarahanErzincanEkonomiTercanGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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