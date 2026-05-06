Erzincan Üniversitesinde Sıfır Atık Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan Üniversitesinde Sıfır Atık Başarısı

Erzincan Üniversitesinde Sıfır Atık Başarısı
06.05.2026 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

76 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı, 1200 ağaç korundu ve büyük su tasarrufu sağlandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bünyesinde yürütülen sıfır atık çalışmaları kapsamında 76 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Üniversitenin Sıfır Atık Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, depolarda ayrıştırılarak biriktirilen yaklaşık 70 ton kağıt ve 6 ton plastik atık, geri dönüşüm tesislerine gönderildi.

Çalışma sayesinde yaklaşık 1200 ağacın kesilmesi önlenirken, 1 milyon 855 bin litre su tasarrufu sağlandı. Ayrıca 321 bin kilovatsaat enerji ve 15 bin 624 litre petrol tasarrufu elde edilirken, 266 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salımının da önüne geçildi.

Üniversitenin çevreye duyarlı yaklaşımının bir göstergesi olarak değerlendirilen uygulamayla, doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanması ve sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Sıfır Atık Koordinatörü Oğuz Kürşat Demirci, sıfır atık felsefesine önem verdiklerini belirterek, geri ve ileri dönüşüm süreçlerine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erzincan Üniversitesinde Sıfır Atık Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da tefecilik çetesi çökertildi: Özel harekat destekli operasyonda 6 gözaltı Bursa'da tefecilik çetesi çökertildi: Özel harekat destekli operasyonda 6 gözaltı
Rusya Ukrayna’da gaz üretim tesislerini vurdu 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı Rusya Ukrayna'da gaz üretim tesislerini vurdu! 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı
Eski eşini eşarbı ve yastıkla boğan sanık: Yastıkla yüzünü kapattım, öldüğünü anladım Eski eşini eşarbı ve yastıkla boğan sanık: Yastıkla yüzünü kapattım, öldüğünü anladım
Tokat’ta, ’Çingene Kızı’ benzeri mozaik gün yüzüne çıkarılıyor Tokat'ta, 'Çingene Kızı' benzeri mozaik gün yüzüne çıkarılıyor
İşadamı baba ve oğlu arasındaki “dronla taciz“ olayında yeni gelişme İşadamı baba ve oğlu arasındaki "dronla taciz" olayında yeni gelişme
Alarmları kurun Bu gece Şampiyonlar Ligi’nde ortalık yanacak Alarmları kurun! Bu gece Şampiyonlar Ligi’nde ortalık yanacak

09:52
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
09:46
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
09:46
Hürmüz’de kriz büyüyor İran gemi trafiğini düzenlemek için yeni sistem başlattı
Hürmüz'de kriz büyüyor! İran gemi trafiğini düzenlemek için yeni sistem başlattı
09:44
Beşiktaş’ta deprem Sergen Yalçın istifa etti, Serdal Adalı vazgeçirdi
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın istifa etti, Serdal Adalı vazgeçirdi
09:31
Kararını verdi İşte Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’nin başına getireceği hoca
Kararını verdi! İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin başına getireceği hoca
08:39
İstanbul piyasasına sürülecekti 28.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi
İstanbul piyasasına sürülecekti! 28.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 10:40:10. #.0.4#
SON DAKİKA: Erzincan Üniversitesinde Sıfır Atık Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.