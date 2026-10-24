Erzincan Valisi Aydoğdu, hasar gören Kureyşli Sarıkaya\'da talepleri dinledi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yoğun yağışlar nedeniyle mezra yolları, içme suyu ve elektrik hatlarında hasar oluşan Üzümlü ilçesine bağlı Kureyşli Sarıkaya köyünde incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli ve ilgili birim amirlerinin eşlik ettiği Aydoğdu, ekipler tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alan Aydoğdu, daha sonra Köy Muhtarı Oktay Yılmazçelik ve köy sakinleriyle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydoğdu, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri (DSİ), Aras EDAŞ ve Telekom başta olmak üzere ilgili kurumların ilk andan itibaren sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, devam eden çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Köy sakinlerinin talep, sorun ve önerilerini de dinleyen Aydoğdu, iletilen konuların çözüme kavuşturulması ve taleplerin karşılanması için ilgili birim amirlerine talimat verdi.