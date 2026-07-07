Erzurum'da Sel Felaketi: Evlere Su Bastı - Son Dakika
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Erzurum'da Sel Felaketi: Evlere Su Bastı

07.07.2026 17:56
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Oltu'da sağanak sonrası Dümbüllü Deresi taştı, birçok ev ve bahçe sular altında kaldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Dümbüllü Deresi taştı. Çok sayıda ev ve bahçe sular altında kaldı.

Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında aniden başlayan şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından Çatak Mahallesi'nden geçen Dümbüllü Deresi'nin debisi hızla yükselerek taştı. Kısa sürede yerleşim yerlerine ulaşan sel suları, evlerin avlularına ve tarım arazilerine girdi. Su baskınları nedeniyle mahalle sakinleri panik yaşadı.

"Dere ıslahı yapılmazsa aynı çileyi çekmeye devam edeceğiz"

Yaşanan sel felaketinin ardından açıklamalarda bulunan Çatak Mahallesi Muhtarı Engin Taşkın, benzer bir mağduriyeti en son 2004 yılında yaşadıklarını belirtti. Taşkın, "Bu sene dere ıslahı yapılmadığı için köyümüz yeniden sele maruz kaldı. Vatandaşlarımız mağdur, evlerin önü suyla dolmuş durumda. Bu soruna bir an önce kalıcı bir çözüm bulunarak ıslah çalışması yapılmasını istiyoruz. Yetkililerimizden acil yardım bekliyoruz" dedi.

Sel sularının evlerine girmesini engellemek isteyen mahalle sakinleri, kürek ve taşlarla set kurarak önlem almaya çalıştı. Bölgede yağışın durmasının ardından hasar tespit çalışmalarının başlatılması bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Erzurum, Yaşam, Çevre, Tarım, Çatak, Bahçe, Oltu, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erzurum'da Sel Felaketi: Evlere Su Bastı - Son Dakika

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