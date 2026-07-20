Erzurum'da Taşkın Riski Azaltma Çalışmaları - Son Dakika
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Erzurum'da Taşkın Riski Azaltma Çalışmaları

Erzurum\'da Taşkın Riski Azaltma Çalışmaları
20.07.2026 15:37
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DSİ, Erzurum'da su akışını düzenlemek için önümüzdeki temizlik ve tanzim çalışmalarına başladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve DSİ 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Erzurum'da taşkın riskini azaltmak ve su akışını düzenlemek amacıyla Gez Tahliye Ana Kanalı ile Pulur Çayı'nda gerçekleştirilecek dev temizlik ve tanzim çalışmaları öncesinde sahaya indi.

DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ve DSİ Makina, İmalat ve Donatım Dairesi Başkanı Ömer Büyükyılmaz başkanlığındaki üst düzey heyet, dere yataklarında kapsamlı teknik incelemelerde bulundu.

Altyapı durumu yerinde incelendi

Erzurum ve çevresindeki su yollarının sürdürülebilirliğini sağlamak adına planlanan büyük bakım ve temizlik harekatı öncesinde saha şartları detaylı analiz edildi. İncelemelere; Makina, İmalat ve Donatım Dairesi Başkan Yardımcısı Erdinç Dumlu, İşletme Şube Müdürü Muzaffer Yolcu, ilgili şube müdürleri ve teknik personeller katıldı. Heyet, mevcut altyapının durumunu yerinde değerlendirerek yapılması gereken müdahalelere yönelik önemli teknik tespitlerde bulundu.

Çalışmalar güvenli ve etkin yürütülecek

Gez Tahliye Ana Kanalı ile Pulur Çayı'nda yapılacak olan dere yatağı tanzim ve temizlik çalışmalarının yol haritasının belirlendiği sahada, çalışmaların çevreye zarar vermeden, etkin, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesine yönelik geniş kapsamlı bir istişare toplantısı da gerçekleştirildi. Alınan kararlar doğrultusunda, iş makinelerinin sahaya inmesiyle birlikte temizlik çalışmalarına hızla başlanacağı bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Erzurum, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erzurum'da Taşkın Riski Azaltma Çalışmaları - Son Dakika

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