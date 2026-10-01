Erzurum Karayazı'da 3 bin 63 rakımlı Çakmak Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum Karayazı'da 3 bin 63 rakımlı Çakmak Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Karayazı\'da 3 bin 63 rakımlı Çakmak Dağı\'na mevsimin ilk karı yağdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Karayazı ilçesindeki 3 bin 63 rakımlı Çakmak Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Dün akşam sıcaklığın sıfırın altında 9 dereceye düşmesinin ardından dağın zirvesi ve yüksek kesimleri beyaza bürünürken ilçe merkezinde de soğuk hava hissedildi.

Erzurum'un Karayazı ilçesindeki 3 bin 63 rakımlı Çakmak Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Karayazı'da son günlerde etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Dün akşam saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düşmesinin ardından ilçenin yüksek noktalarından Çakmak Dağı beyaza büründü.

3 bin 63 rakımdaki Çakmak Dağı'nda görülen mevsimin ilk karı, kışın habercisi oldu.

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından dağın zirvesi ve yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluştu. İlçe merkezinde ise hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü görüldü.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerToros DağlarıHava DurumuKarayazıErzurumGüncelÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
11:53
Galatasaray’da futbolculara kick boks yasağı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:28
MHP’li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
MHP'li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
10:59
Gergerlioğlu’ndan Hatimoğulları’nın sözlerine dikkat çeken yorum: Hissi çıkışlar
Gergerlioğlu'ndan Hatimoğulları'nın sözlerine dikkat çeken yorum: Hissi çıkışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 12:20:42. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum Karayazı'da 3 bin 63 rakımlı Çakmak Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei