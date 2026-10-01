Erzurum Karayazı\'da 3 bin 63 rakımlı Çakmak Dağı\'na mevsimin ilk karı yağdı

Erzurum'un Karayazı ilçesindeki 3 bin 63 rakımlı Çakmak Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Karayazı'da son günlerde etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Dün akşam saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düşmesinin ardından ilçenin yüksek noktalarından Çakmak Dağı beyaza büründü.

3 bin 63 rakımdaki Çakmak Dağı'nda görülen mevsimin ilk karı, kışın habercisi oldu.

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından dağın zirvesi ve yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluştu. İlçe merkezinde ise hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü görüldü.