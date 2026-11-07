Erzurum Oltu rampasında kar nedeniyle ağır tonajlı araçlar yolda kalınca trafik durdu

Erzurum Oltu rampasında kar nedeniyle ağır tonajlı araçlar yolda kalınca trafik durduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, Erzurum-Oltu kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Oltu rampasında ağır tonajlı tır ve kamyonların yolda kalması nedeniyle trafik durma noktasına geldi, diğer araçlar ilerleyemedi.
Erzurum'da gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, Erzurum- Oltu kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.
Oltu rampasında özellikle ağır tonajlı araçların yolda kalması nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yolda kalan tır ve kamyonlar nedeniyle diğer araçlar da ilerleyemezken, yolda oluşan trafik yoğunluğu vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: İHA
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