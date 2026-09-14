Erzurum Valisi Baruş, Çat'ta teslime hazır deprem konutlarını inceledi - Son Dakika
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Erzurum Valisi Baruş, Çat'ta teslime hazır deprem konutlarını inceledi

Erzurum Valisi Baruş, Çat\'ta teslime hazır deprem konutlarını inceledi
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Çat ilçesi Yavi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve hak sahiplerine teslim edilmeye hazırlanan deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Baruş, konutların genel durumu ve altyapı çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alarak depremzedelerin güvenli yuvalarına kavuşması için sürecin takip edildiğini belirtti.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Çat ilçesi programı kapsamında Yavi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, ilçe genelindeki temasları kapsamında Yavi Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahallede inşaat çalışmaları sona eren ve hak sahiplerine teslim edilmeye hazırlanan deprem konutlarını yerinde gören Vali Baruş, projede yürütülen son çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Konutların mevcut genel durumu, altyapı çalışmaları ve vatandaşların kullanımına sunulması planlanan süreçle ilgili geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Vali Baruş, depremzede vatandaşların güvenli ve konforlu yuvalarına bir an önce kavuşması için yürütülen bürokratik ve teknik sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

Vali Baruş'un Çat ilçesindeki Yavi Mahallesi ziyareti, konut alanındaki incelemelerin ardından tamamlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Erzurum Valisi Baruş, Çat'ta teslime hazır deprem konutlarını inceledi - Son Dakika

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