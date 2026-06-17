Eskişehir'de Çöp Konteyneri Sorunu - Son Dakika
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Eskişehir'de Çöp Konteyneri Sorunu

Eskişehir\'de Çöp Konteyneri Sorunu
17.06.2026 12:29
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Eskişehir'de çöp konteynerlerine bırakılan büyük atıklar görüntü kirliliği ve alan daralmasına neden oluyor.

Eskişehir'de çöp konteynerlerinin çevresine bırakılan ve konteynere sığmayan koltuk minderi gibi büyük hacimli atıklar, sokakta görüntü kirliliği ve alan daralmasına neden oluyor.

Eskişehir'in merkez ilçelerinden Odunpazarı'nda, çöpe atılmaması gereken büyük boyutlu ve evsel olmayan atıkların sokak ortasına bırakılması çevre kirliliğini beraberinde getiriyor. Odunpazarı ilçesine bağlı Ark Sokak üzerinde yer alan çöp konteynerinin çevresine bilinçsizce bırakılan büyük hacimli eşyalar ve bahçe atıkları, mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Ark Sokak üzerinde bulunan çöp konteynerinin çevresinde, normal evsel atıkların yanı sıra standart çöp toplama sistemine uygun olmayan maddeler dikkat çekiyor. Vatandaşlar tarafından çöpe atılmaması gereken eski koltuk minderleri, büyük boy siyah poşetlere doldurulmuş bahçe atıkları ve otların konteyner kenarına istiflenmesi, hem kaldırımın hem de yolun kapanmasına yol açtı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Eskişehir'de Çöp Konteyneri Sorunu - Son Dakika

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