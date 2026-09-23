Eskişehir'de Ecan AVM önündeki trafiğe kapalı sokağa kurye motosikletleri park ediyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Ecan AVM önündeki trafiğe kapalı sokağa kurye motosikletleri park ediyor

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Eskişehir\'de Ecan AVM önündeki trafiğe kapalı sokağa kurye motosikletleri park ediyor
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Eskişehir'de Ecan AVM önündeki Bayramyeri Sokak'a giriş yasak olmasına rağmen çok sayıda kurye motosikleti park ediliyor. Trafiğe kapalı alandaki motosiklet yoğunluğu esnaf ile yayaların geçişini zorlaştırınca vatandaşlar uygun park alanı ve çözüm bekliyor.

Eskişehir'de bir alışveriş merkezinin önündeki sokağın girişine yasak olmasına rağmen park edilen çok sayıdaki kurye motosikletleri tepki topluyor.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Bulvarı'nda bulunan Ecan AVM'nin önündeki Bayramyeri Sokak'ta park sorunu sürüyor. AVM'deki ve çevredeki gıda işletmelerine gelip giden kuryeler, motosikletlerini trafiğe kapalı olan sokağa park ediyor. Normalde bisiklet girişinin dahi yasak olduğu sokakta oluşan motosiklet yoğunluğunun çevre esnafının ve yayaların geçişlerini zorlaştırıyor.

Vatandaşlar, motosikletler için uygun park alanları oluşturulmasını, konuyla ilgili çözüm üretilmesini istiyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de Ecan AVM önündeki trafiğe kapalı sokağa kurye motosikletleri park ediyor - Son Dakika
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