Eskişehir'de Hava Durumu

Eskişehir genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Kent genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kısa süreli kuvvetli eseceği değerlendiriliyor. Rüzgarın gece saatlerinde ise Eskişehir ve çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığının 36 derece ile Sarıcakaya, en düşük hava sıcaklığının ise 26 derece ile Han ilçesinde olması beklenirken Odunpazarı'nın ise 31 derece olması öngörülüyor. - ESKİŞEHİR