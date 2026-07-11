Eskişehir'de Hava Sıcaklığı Artıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Hava Sıcaklığı Artıyor

11.07.2026 09:51
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Eskişehir'de hava sıcaklığı 1-3 derece artacak, rüzgar kuzeyden orta kuvvette esecek.

Eskişehir'in içinde bulunduğu bölgede hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden bu akşam saatlerinde orta kuvvette, Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli; aynı yönlerden bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde hafif kuvvette, yarın öğle saatlerinde ise yine orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 35 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Eskişehir'de Hava Sıcaklığı Artıyor - Son Dakika

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