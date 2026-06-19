Eskişehir'de Hava Sıcaklığı Düştü - Son Dakika
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Eskişehir'de Hava Sıcaklığı Düştü

Eskişehir\'de Hava Sıcaklığı Düştü
19.06.2026 11:14
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Eskişehir'de sabah saatlerinde hafif sağanak yağış etkili oldu, hava sıcaklığı hissedilir şekilde düştü.

Eskişehir'de günün erken saatlerinde hafif sağanak yağış olurken, hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.

Kent merkezinde dün akşam başlayan yağış, bugün sabah saatlerinde de etkisi sürdürdü. Eskişehir, hafif sağanak yağışlı bir güne başladı. Yağışla birlikte hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşandı. Birçok vatandaş ıslanmamak için şemsiye kullanırken, kent merkezinde durgunluk yaşandığı görüldü.

Meteorolojik verilere göre, Eskişehir'de yağışın akşam saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Eskişehir'de Hava Sıcaklığı Düştü - Son Dakika

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