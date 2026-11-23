Eskişehir, bir aracın çarpması sonucu üzerindeki bankı hasar alan ve kısmen zarar gören 'Konuşan Kadınlar' heykeli onarım için bulunduğu yerden kaldırıldı.

Önceki gün meydana gelen olayda, bir kamyonet, manevra yaparken İsmet İnönü-1 Bulvarı'nda "Konuşan Kadınlar" heykeli ve oturma bankına zarar verilmişte. Polisin, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemesinin ardından kamyonet sürücüsü belirlenerek yakalanmış ve hakkında adli işlem başlatılmıştı. Olayın ardından kısmen zarar gören heykel belediye ekipleri tarafından onarım amacı ile yerinden kaldırılmıştı. Hasar alan bank yenilenirken, heykelin onarımın ardından önümüzdeki günlerde yeniden eski yerine konulacağı öğrenildi.