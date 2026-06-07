Eskişehir'de Mavi Ay Görüntülendi - Son Dakika
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Eskişehir'de Mavi Ay Görüntülendi

Eskişehir\'de Mavi Ay Görüntülendi
07.06.2026 15:25
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Murat Oktay, Eskişehir'de mayıs dolunayını 'Mavi Ay' olarak görüntüleyerek hayran bıraktı.

Eskişehir'de astrofotoğrafçılıkla ilgilenen Murat Oktay, halk arasında 'Mavi Ay' olarak da bilinen mayıs ayının dolunayını görüntüledi.

Eskişehir'de 6 yıldır astrofotoğrafçılık hobisiyle ilgilenen Murat Oktay, Odunpazarı ilçesine bağlı Uluçayır Mahallesi'nde gökyüzü meraklılarını heyecanlandıran bir çekime imza attı. Mayıs ayının dolunayını kadrajına alan Oktay'ın objektifinden çıkan ve "Mavi Ay" olarak adlandırılan dolunay karesi, izleyenleri hayran bıraktı. Ortaya çıkan muhteşem manzara mest ederken, Oktay bu yıl takvim düzeni nedeniyle gökyüzünde 12 yerine 13 dolunay görüleceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Eskişehir'de Mavi Ay Görüntülendi - Son Dakika

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