Eskişehir'de sağanak sürecek, sıcaklık normallerin altında, 22 dereceye kadar çıkacak

Eskişehir'de yağışların devam edeceği, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölgede havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor. Mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edilen hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın Eskişehir civarlarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Eskişehir için güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 22 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olması bekleniyor.