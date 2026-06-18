Eskişehir'de Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji, Eskişehir için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunarak sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olması gerektiğine dair uyarılarda bulundu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; Eskişehir genelinde parçalı bulutlu olacağı öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kent genelinde ise sıcaklıkların 4 ila 6 derece arasında azalması beklenirken, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, eseceği değerlendiriliyor. Ayrıca metoroloji, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığı 32 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi, en düşük hava sıcaklığının ise 23 derece ile Mihalıççık ilçesi olması beklenirken Odunpazarı'nın ise 26 derece olması öngörülüyor. - ESKİŞEHİR