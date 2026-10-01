Eskişehir'de sıcaklık değişimi beklenmiyor, rüzgar zaman zaman 25-50 km/h esecek - Son Dakika
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Eskişehir'de sıcaklık değişimi beklenmiyor, rüzgar zaman zaman 25-50 km/h esecek

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Eskişehir'de parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması, sıcaklıkların önemli ölçüde değişmemesi bekleniyor. Rüzgarın bugün öğleden sonra ve akşam saatte 25-50 kilometre hızla esmesi, en yüksek sıcaklığın Sarıcakaya'da 21, Alpu ve Mihalgazi'de 20 derece olması öngörülüyor.

Birkaç gündür yağışların etkili olduğu Eskişehir'de havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden genellikle orta kuvvette, bugün öğleden sonra ve akşam bölge genelinde zaman zaman saatte 25-50 kilometre hızla kısa süreli kuvvetli eseceği değerlendiriliyor. Eskişehir için güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 21 derece ile Sarıcakaya, 20 derece ile Alpu ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İHA
Hava DurumuSarıcakayaEskişehirMihalgaziGüncelYaşamÇevreAlpuSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de sıcaklık değişimi beklenmiyor, rüzgar zaman zaman 25-50 km/h esecek - Son Dakika
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