Eskişehir'de sıcaklık değişmeyecek, 30 derece Sarıcakaya ve Mihalgazi'de görülecek

Eskişehir'de sıcaklık değişmeyecek, 30 derece Sarıcakaya ve Mihalgazi'de görülecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Eskişehir'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek, sıcaklıkta önemli değişiklik beklenmiyor. En yüksek sıcaklık Sarıcakaya ile Mihalgazi'de 30 derece olacak; rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Eskişehir'in içinde olduğu bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.
Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 30 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.
Kaynak: İHA
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