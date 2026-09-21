Eskişehir'de sıcaklık değişmeyecek, 30 derece Sarıcakaya ve Mihalgazi'de görülecek - Son Dakika
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Eskişehir'de sıcaklık değişmeyecek, 30 derece Sarıcakaya ve Mihalgazi'de görülecek

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Eskişehir'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek, sıcaklıkta önemli değişiklik beklenmiyor. En yüksek sıcaklık Sarıcakaya ile Mihalgazi'de 30 derece olacak; rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Eskişehir'in içinde olduğu bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 30 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İHA
Hava DurumuSarıcakayaMihalgaziEskişehirGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de sıcaklık değişmeyecek, 30 derece Sarıcakaya ve Mihalgazi'de görülecek - Son Dakika
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