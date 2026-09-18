Eskişehir'de sıcaklık değişmiyor, en yüksek 27 derece Sarıcakaya'da bekleniyor

Eskişehir'in içinde olduğu bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların kuzey ve batı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 27 derece ile Sarıcakaya ve 26 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.