Eskişehir'de Sokak Kedilerine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Sokak Kedilerine Destek

Eskişehir\'de Sokak Kedilerine Destek
06.07.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir vatandaş, sokak kedileri için yuva yapıp su kabı atanlara uyarı notu astı.

Eskişehir'de sokak kedileri için kendi imkanlarıyla yuva yapıp mama ve su bırakan bir vatandaş, su kaplarının atılmaması amacıyla duvara "Hava sıcak. Hayvanların su kabını atma! Atan zındıktır!" yazılı not astı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Caddesi'nde, yaz aylarının kavurucu sıcaklarında sokak hayvanlarını unutmayan bir vatandaşın çevreye verdiği mesaj dikkat çekti. Cadde üzerindeki bir binanın önüne kendi imkanlarıyla kartondan korunaklı bir "Kedi Evi" yapıp önünü mama ve suyla dolduran mahalle sakini, su kabının atılmaması için çareyi yazı asmakta buldu. Kedi yuvasının hemen üzerindeki duvara el yazısıyla bir uyarı notu yapıştırdı. Duvara asılan ve yoldan geçen vatandaşların da ilgisini çeken notta, "Hava sıcak. Hayvanların su kabını atma! Atan zındıktır!" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Eskişehir, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Eskişehir'de Sokak Kedilerine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü Gaziantep'te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü
Başına geleceklerden habersiz kıraathanede oturuyordu, feci kazada can verdi Başına geleceklerden habersiz kıraathanede oturuyordu, feci kazada can verdi
Sürünerek girdiği mağazayı soydu, 1 milyon TL’lik zarar verdi Sürünerek girdiği mağazayı soydu, 1 milyon TL'lik zarar verdi
Otomobil ağaca çarptı Karı koca hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı Otomobil ağaca çarptı! Karı koca hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa’da battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu Şanlıurfa'da battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu
Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçiren görüntü Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçiren görüntü

13:02
İran’a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
12:50
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası ertelendi
12:48
Dünya Kupası’nın sahibi şimdiden hesaplandı İşte o takım
Dünya Kupası'nın sahibi şimdiden hesaplandı! İşte o takım
12:16
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi
11:49
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi
10:26
TOGG’dan tarihi görev Limuzin modeli NATO Zirvesi’nde hizmet verecek
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 13:18:10. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Sokak Kedilerine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.