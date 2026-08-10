Eskişehir'de Tehlikeli Elektrik Panosu - Son Dakika
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Eskişehir'de Tehlikeli Elektrik Panosu

Eskişehir\'de Tehlikeli Elektrik Panosu
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Açık bırakılan elektrik panosu, çevredeki çocuklar için büyük bir tehlike oluşturuyor.

Eskişehir'de bir inşaata ait kapağı açık ve kabloları dışarıda bırakılan elektrik panosu, çevredeki vatandaşlar için büyük bir tehlike oluşturuyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Boyacılar sokak üzerinde devam eden bir inşaat çalışmasında kullanılan elektrik panosu açıkta bırakıldı. Panonun kapaklarının tamamen açık olması ve içindeki devreler ile çevresindeki elektrik kablolarının korumasız şekilde dışarı sarkması mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Pana, sokaktan geçen yayalar ve özellikle çevrede oyun oynayan çocuklar için ciddi bir risk barındırıyor.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Eskişehir'de Tehlikeli Elektrik Panosu - Son Dakika

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