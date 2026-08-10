Eskişehir\'de Tehlikeli Elektrik Panosu

Eskişehir'de bir inşaata ait kapağı açık ve kabloları dışarıda bırakılan elektrik panosu, çevredeki vatandaşlar için büyük bir tehlike oluşturuyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Boyacılar sokak üzerinde devam eden bir inşaat çalışmasında kullanılan elektrik panosu açıkta bırakıldı. Panonun kapaklarının tamamen açık olması ve içindeki devreler ile çevresindeki elektrik kablolarının korumasız şekilde dışarı sarkması mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Pana, sokaktan geçen yayalar ve özellikle çevrede oyun oynayan çocuklar için ciddi bir risk barındırıyor.