Eskişehir'de TMO'dan Cumhuriyet tarihi rekoru, 557 bin ton hububat alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de TMO'dan Cumhuriyet tarihi rekoru, 557 bin ton hububat alındı

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Eskişehir\'de TMO\'dan Cumhuriyet tarihi rekoru, 557 bin ton hububat alındı
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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, TMO'nun kent genelinde 557 bin ton hububat alımıyla Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştığını açıkladı. 11 ilçedeki 21 alım noktasında 62 gün süren çalışmayla 12 bin üreticiye ulaşılırken, çiftçilere 8 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kent genelinde 557 bin ton hububat alımına ulaştığını, bunun Cumhuriyet tarihinin en yüksek alım rakamı olduğunu belirtti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) siloları önünde açıklamalarda bulunan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, kent genelinde tamamlanan hububat alım sezonuna ilişkin tarihi verileri paylaştı. 2023 yılında 440 bin ton alımla rekor kırıldığını hatırlatan Vali Yılmaz, bu yıl rekorun daha da geliştirilerek 557 bin ton hububata ulaşıldığını ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek alım rakamının elde edildiğini duyurdu. Eskişehir tarımı ve üreticisi için yoğun bir dönemin geride bırakıldığını belirten Vali Yılmaz, alım sürecinin kentin dört bir yanına yayıldığını ifade etti. Toplam 11 ilçede kurulan 21 farklı alım noktasında TMO ekiplerinin aralıksız mesai yürüttüğünü aktaran Yılmaz, organizasyonun başarısına dikkat çekti.

Hasat döneminin başından itibaren TMO personelinin büyük bir özveriyle sahada yer aldığını vurgulayan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Ekiplerimiz 62 gün boyunca gece ve gündüz demeden yoğun bir tempoda çalışarak üreticilerimizin ürünlerini zamanında teslim almasını sağladı. Bu hummalı çalışma neticesinde 12 bin üreticimize ulaşıldı" dedi.

Eskişehirli çiftçilere toplamda 8 milyar liranın üzerinde ödeme gerçekleşti

Rekor alım miktarının yanı sıra üreticilere sağlanan finansal desteğe de değinen Vali Yılmaz, süreç kapsamında Eskişehirli çiftçilere toplamda 8 milyar liranın üzerinde ödeme gerçekleştirildiğini açıkladı.

"Bizler çiftçilerimizin yüzü her zaman gülsün, üretim artarak devam etsin istiyoruz"

Elde edilen rekorun kente ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını dileyen Vali Erdinç Yılmaz, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Hamdolsun bu seneki rekorla Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştık. Bu başarının bütün çiftçilerimize, Eskişehir'imize ve ülkemize bereket getirmesini temenni ediyorum. Bizler çiftçilerimizin yüzü her zaman gülsün, üretim artarak devam etsin istiyoruz. İnşallah bu yıl kırdığımız rekoru önümüzdeki sene daha da artırarak kırmaya devam edeceğiz. Çok bereketli bir yılı geride bıraktık, Allah bereketimizi daim eylesin."

Kaynak: İHA
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