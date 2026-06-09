Eskişehir\'de Vatandaşlardan Yaratıcı Çözüm

Eskişehir'de bir vatandaş, yağmurun ardından altyapı yetersizliği problemi sebebi ile kent merkezinde biriken suyla yol kenarındaki saksılarda bulunan bitkileri suladı.

Eskişehir'de kısa süreli etkili olan sağanak yağmur sonrasında kentin bazı noktalarında olumsuz yaşandı. Kent merkezinde bulunan İstiklal Mahallesi Karagül Sokak üzerinde bir bina üzerinde tıkanan mazgallar sonrası su birikintisi oluştu. Altyapı yetersizliği sebebi ile biriken ve yaya ulaşımına da aksatan suyu azaltmak isteyen vatandaşlar, faraş yardımı ile suyu tahliye edip saksıdaki çiçek ve bitkilerini suladı. - ESKİŞEHİR