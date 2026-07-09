Eskişehir'de yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor

Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 35 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor. - ESKİŞEHİR