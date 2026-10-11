Eskişehir\'de zabıta yaya yolu işgallerinde masa ve sandalyelere el koydu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yayaların kaldırımlarda ve yollarda daha rahat ve güvenli bir şekilde yürüyebilmelerini sağlamak amacıyla bulvar ve caddelerdeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yetki ve sorumluluk alanında bulunan bulvar ve caddelerde gerçekleştirdikleri çalışmalarda kaldırım ve yaya yollarının işgal edilmesine izin vermiyor. Yapılan denetimlerde; iş yerleri tarafından kaldırımlara bırakılan masa ve sandalyeler, teşhir ürünleri, reklam panoları ile yaya geçişini engelleyen çeşitli malzemeler tek tek tespit edilerek kaldırılıyor.

Ekipler tarafından Sakarya 1 Caddesi, Sakarya 2 Caddesi, Orhan Oğuz Caddesi ve Eğitimciler Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimler sırasında; yaya yollarını ve özellikle görme engelli vatandaşlar için ayrılan yürüme yollarını işgal eden çok sayıda masa, sandalye, duba, flama ve çeşitli materyale el konularak müsadere edildi.

Yürütülen çalışmalar ve denetimlerin kapsamına ilişkin açıklamada bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı zabıta memuru Ramazan Ömür Pişkin, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak, yayalarımızın daha rahat yürüyebilmesi için denetimlerimiz ve kontrollerimiz sıklıkla devam edecektir" dedi.

Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşların günlük yaşamda herhangi bir engelle karşılaşmadan rahatça yürüyebilmeleri için denetim ve kontrollerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.