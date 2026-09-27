Eskişehir Sivrihisar Kaymaz\'da yeni jandarma karakolunun yapım çalışmaları başladı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi'nde asayiş ve güvenliğin daha etkin sağlanması amacıyla yeni jandarma karakolu yapımına başlandı.

Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yer alan ve çevre mahallelerin geçiş güzergahında bulunan Kaymaz Mahallesi'ne yeni bir jandarma karakol binası kazandırılıyor. Bölgedeki güvenlik hizmetlerini güçlendirmesi hedeflenen karakol binasının yapım çalışmalarına başlanırken, projenin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla birlikte bölgede önleyici kolluk faaliyetlerinin artırılması, olaylara müdahale süresinin kısaltılması ve vatandaşların güvenlik hizmetlerine daha hızlı erişmesi hedefleniyor.