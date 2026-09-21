Eskişehir Tepebaşı\'nda engelli rampası önünde kaldırım boşluğu onarım bekliyor

Eskişehir'de kuruyan ağacın kesilmesi sonrası boşluk oluşan ve engelli vatandaşlara zorluk yaşatan kaldırımın onarılması isteniyor.

Geçtiğimiz aylarda Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kulüp Sokak üzerindeki bir ağaç kuruması sebebiyle belediye ekiplerince kesildi. Kesilen ağaca ait kökün de kurumasının ardından kaldırımda boşluk oluştu. Engelli rampasının hemen önünde oluşan bozukluk sebebiyle, tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların zorluk yaşadığı belirtildi. Belediye ekiplerine bilgi verdiklerini, ancak aradan yaklaşık 1 buçuk ay geçmesine rağmen herhangi bir çalışma yapılmadığını öne süren çevre sakinleri, onarım beklediklerini söyledi.