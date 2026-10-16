Fatih Köse, Manisa'da su tasarrufu ve Gediz Havzası için iş birliği çağrısı yaptı - Son Dakika
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Fatih Köse, Manisa'da su tasarrufu ve Gediz Havzası için iş birliği çağrısı yaptı

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Fatih Köse, Manisa\'da su tasarrufu ve Gediz Havzası için iş birliği çağrısı yaptı
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Fatih Köse, Manisa'nın su ve çevre sorunlarına dikkat çekerek tarımsal sulamada tasarruf ile Gediz Havzası'nda kirliliğin önlenmesini istedi. Köse, suyun verimli kullanılması ve çevre bilincinin artırılması için kurumlar arası iş birliği çağrısı yaptı.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'nın su kaynakları ve çevre sorunlarına dikkat çekerek tarımsal sulamada tasarruf, Gediz Havzası'nda kirliliğin önlenmesi ve kurumlar arası iş birliği çağrısında bulundu.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'nın su kaynaklarının korunması ve çevre sorunlarının çözümü için uzun vadeli, bütüncül politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Suyu korumak geleceği korumaktır" dedi.

Tarım ve sanayi açısından önemli bir üretim merkezi olan Manisa'da ekonomik gelişimin doğal kaynakların korunmasıyla birlikte ele alınması gerektiğini ifade eden Köse, suyun verimli kullanılması, kirliliğin önlenmesi ve çevre bilincinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

"Su kaynaklarımızı korumalıyız"

Su kaynaklarının sınırsız olmadığını vurgulayan Köse, suyun yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de ihtiyacı olduğunu belirtti. Tarımdan sanayiye, günlük yaşamdan kent planlamasına kadar her alanda su tasarrufunu esas alan bir anlayışın benimsenmesi gerektiğini kaydeden Köse, özellikle tarımsal sulamada su kayıplarının azaltılması ve modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması çağrısında bulundu.

Üreticilerin su tasarrufu sağlayan sistemlere geçişinin desteklenmesi gerektiğini dile getiren Köse, su kaynaklarının korunmasının sürdürülebilir üretim açısından da önem taşıdığını ifade etti.

"Çevreyi korumak ortak sorumluluk"

Çevre sorunlarının yalnızca belediyelerin sorumluluğunda olmadığını belirten Köse, kamu kurumları, sanayi kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Atıkların doğru yönetilmesi, geri dönüşümün yaygınlaştırılması ve doğal alanların korunmasının önemine değinen Köse, "Temiz hava, temiz su ve temiz çevre bir lüks değil, herkesin hakkıdır" ifadelerini kullandı.

Manisa'nın çevre gündeminde Gediz Havzası'nın önemli bir yere sahip olduğunu belirten Köse, su kaynaklarının korunması ve kirliliğin önlenmesi için kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Gediz Havzası'nın bölge için ortak bir değer olduğunu ifade eden Köse, "Bu havzayı korumak için günü kurtaran değil, gelecek yılları kapsayan çalışmalar yapılmalı. Kirliliğin kaynağında önlenmesi, denetimlerin etkin şekilde sürdürülmesi ve su kaynaklarının düzenli olarak takip edilmesi büyük önem taşıyor" dedi.

Manisa'nın ekonomik gelişimi ile çevrenin korunmasının birbirine alternatif olmadığını vurgulayan Köse, sürdürülebilir kalkınma anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Manisa'nın üretim gücünü korurken doğal kaynaklarını da gelecek nesillere aktarması gerektiğini belirten Köse, "Manisa üretmeye devam etmeli ancak bunu doğal kaynaklarını tüketmeden yapmalı. Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin yaşam hakkını da düşünmeliyiz. Su kaynaklarımızı, tarım alanlarımızı, ormanlarımızı ve doğal yaşamı koruyarak gelişen bir Manisa mümkün. Bunun için hepimizin sorumluluk alması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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