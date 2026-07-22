Fatih Yedikule Bahçe'de çocuklar mevsim hasadı yaptı - Son Dakika
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Fatih Yedikule Bahçe'de çocuklar mevsim hasadı yaptı

Fatih Yedikule Bahçe\'de çocuklar mevsim hasadı yaptı
22.07.2026 13:50  Güncelleme: 13:56
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Fatih Belediyesi'nin bu yıl beşincisini düzenlediği 'Toprağın Bereketi, Bahçenin Neşesi' hasat etkinliği, Yedikule Bahçe'de çocuklar ve ailelerin katılımıyla gerçekleşti. Çocuklar domates, biber, patlıcan gibi sebzeleri toplayarak doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı.

Fatih Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Toprağın Bereketi, Bahçenin Neşesi" hasat etkinliği, Yedikule Bahçe'de çocuklar ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Fatih Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi organize edilen "Toprağın Bereketi, Bahçenin Neşesi" hasat etkinliği, Yedikule Bahçe'de çocuklar ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti. Doğayla iç içe, üretimin ve paylaşmanın değerini yaşatan bu anlamlı programda çocuklar, sebze topladı.

"Biber, domates toplayacağım"

Etkinliğe katılan ilkokul öğrencisi Ömer Ekinci, "Ben burada biber, domates sadece bunları toplamayacağım. Başka şeylerde toplayacağım. Yemeklerimiz belki biterse annelerimiz, babalarımızın paraları biterse" şeklinde konuştu.

Ömer Ekinci'nin kardeşi Sare Ekinci, "Ben buraya sebze ve meyve toplamaya geldim. Ben Sivaslıyım, köye gidiyorum" dedi.

"Domates, patlıcan, biber topluyoruz"

İlkokul öğrencisi Eslina Zeynep Orta ise, hasat sırasında eğlendiğini belirterek, "9 yaşındayım. Burada sebzeleri topluyoruz. Domates, patlıcan, biber topluyoruz. Çok eğleniyoruz. Çünkü ben doğayı çok severim. Normalde de hep ormanlara giderim annemle beraber. Şu an domates topladım" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Fatih Yedikule Bahçe'de çocuklar mevsim hasadı yaptı - Son Dakika

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