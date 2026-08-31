Fırtına Balıkçıyı Mahsur Bıraktı
Ağın'da kamp yapan balıkçı Hüseyin Rahmi Ateş, ani fırtınaya yakalandı. O anlar kaydedildi.
Elazığ'ın Ağın ilçesine Bursadan gelerek kamp yaparak balık avlayan sportif olta balıkçısı Hüseyin Rahmi Ateş, aniden bastıran fırtınaya yakalandı. Fırtınanın etkili olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ağın'da kamp kurarak balık avı gerçekleştiren sportif olta balıkçısı Hüseyin Rahmi Ateş, kamp sırasında etkisini artıran fırtınayla karşılaştı. Aniden şiddetlenen rüzgarı fark eden Ateş, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Şiddetli rüzgar nedeniyle kamp alanında zor anlar yaşanırken, fırtınanın etkisi görüntülere yansıdı.
Kaynak: İHA
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